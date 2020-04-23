جلسة في الأول من مايو.. أندية بريميرليج تؤكد التزامها بموعد إنهاء الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، إن أندية الدوري الإنجليزي أكدت التزامها بالموعد النهائي لإنهاء موسم 2019/2020 والمقرر له في الحادي والثلاثين من يوليو المقبل.

وكانت المسابقات المحلية قد تم تعليقها في معظم أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا التي نتج عنها وفاة ما يزيد على 180 ألف حالة حول العالم، بجانب تخطي حاجز الربع مليون إصابة.

وقالت صحيفة "ذا صن" إن أندية بريميرليج اتفقت على إنهاء الموسم بحلول 31 يوليو المقبل، حيث يرغب يويفا في استكمال الدوريات المحلية قبل استئناف دوري أبطال أوروبا ودوري أوروبا في أغسطس كما هو مأمول.

Advertisements

وأضافت "ذا صن" أن الأندية الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز ستعقد اجتماعا بالفيديو في الأول من مايو لاتخاذ قرار بشأن عودة الموسم في الثامن من يونيو المقبل.

وعلى الرغم من اتخاذ بعض الأندية الألمانية قرار العودة للتدريبات مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، مع تصاعد احتمالية عودة المباريات في مايو المقبل، إلا أن الشكوك مازالت تحوم حول موعد استئناف التدريبات في إنجلترا.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، ويحتاج الريدز لـ6 نقاط فقط للتتويج باللقب الغائب منذ 30 عاما.