ديلي ميل: اجتماع حاسم لليويفا لمناقشة مصير الأبطال والدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" برئاسة السلوفيني ألكسندر تشيفرين، اجتماعًا حاسمًا عبر الفيديوكونفرانس، اليوم الخميس، من أجل حسم ملف مصير مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفكر في مصير مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث توجد رغبة في استكمال باقي مباريات دور الـ16 في أغسطس المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن "يويفا" سيقرر خوض مباراة كل ثلاثة أيام بداية من دور الثمانية وصولًا للمباراة النهائية والتي ستقام في 29 من شهر أغسطس المقبل في تركيا.

ملف آخر سيناقشه الاتحاد الأوروبي في اجتماع، الخميس، وهو مصير بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وتحديدًا موقف الفرق المتأهلة وكيفية حل هذه الأزمة خاصة بعد إعلان بعض الدوريات نيتها عدم استكمال الموسم وتحديدًا في بلجيكا وهولندا.

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وكانت "ديلي ميل" أكدت في تقرير صادر لها، أمس الأربعاء، عن وجود اقتراح من "يويفا" باختيار الفرق المشاركة في المسابقات الأوروبي وفقًا لتصنيفهم خلال آخر خمسة مواسم وهو ما نفاه المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي.

الأزمة الحقيقة التي يواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو موقف مسابقة الدوري الأوروبي "يوربا ليج" نظرًا لعدم خوض أي مباراة في دور الـ16.

وبحسب الصحيفة، فإن "يويفا" يسعى في التوقيت الحالي لحسم مسابقاته الأوروبية على مستوى الأندية سواء مسابقة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي قبل سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق تأجيل إقامة يورو 2020 حتى صيف العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوبيد 19) في العالم مما تسبب في تأجيل وإلغاء العديد من المسابقات.