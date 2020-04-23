محمد العدل يعلن يرحل عن قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: أعلن الكاتب والسيناريست محمد العدل رحيله رسمياً عن رئاسة قناة الأهلي في نهاية أبريل الجاري لظروف خاصة. وقال العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" :لظرف خاص اضطر آسفا لترك موقعى هذا بنهاية هذا الشهر، مع تمنياتى بالتوفيق لمن يتولى المسئولية بعدى". وأنهى "شكرا لمجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، شكرا مجلس أمناء القناة، شكرا لشركة الأهلى للإنتاج الإعلامى على ثقتكم الغالية

، والشكر موصول لجمهورنا ومشاهدى القناة شكرا لمن دعمنا وشكرا لمن انتقدنا". Advertisements وكان الأهلي قد كلف محمد العدل في فبراير2019 بإدارة القناة مؤقتاً بعد وفاة خالد توحيد رئيس قناة الأهلي السابق بسبب أزمة صحية. واستمر محمد العدل في منصبه بعد انتهاء فترة التكليف التي حددها مجلس إدارة الأهلي بثلاثة أشهر. وأعلنت شركة "لايف" الأسبوع الماضي الاستقلال بإدارة قناة الأهلي وفقاً للعقد المبرم مع النادي الأحمر الذي يمنح الشركة حق إدارة القناة باستقلالية كاملة. يذكر أن شركة لايف حصلت علي حقوق إدارة القناة بدلاً من شركة بريزينتيشن والتي أسند إليها مجلس الإدارة السابق حق الإدارة بعد استبعاده لشركة مسك التي كانت تتولي إدارة القناة منذ انطلاقها عام ٢٠٠٨ وحتي منتصف ٢٠١٦.

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