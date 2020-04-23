تحذير لكلوب من صعوبة إيجاد بديل لـ"القائد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال داني ميلز لاعب مانشستر سيتي السابق، إن ليفربول سيجد صعوبة في إيجاد بديل لجوردان هندرسون قائد الريدز.

وينصب تركيز وسائل الإعلام على الثلاثي الهجومي لليفربول والمكون من محمد صلاح، ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، وسطا اهتمام النادي الإنجليزي بضم صفقات كبيرة لتدعيم الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" قال ميلز: "عندما تنظر إلى ليفربول تجد أنه يمتلك خط وسط جيد، ولكن اللاعب الذي سيحتاجون لإيجاد بديل له عاجلا وليس آجلا هو جوردان هندرسون".

وأضاف: "هندرسون هو القوة الدافعة للفريق، إن محاولة إيجاد بديل له ستكون أصعب شئ على ليفربول".

وسبق لميلز اللعب في صفوف العديد من أندية الدوري الإنجليزي، أبرزهم مانشستر سيتي، ديربي كاونتي وليدز يونايتد.