أوسكار يلمح لعودة الدوري الصيني (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: ظهر البرازيلي أوسكار لاعب تشيلسي السابق، ومتوسط ميدان فريق شنغهاي سيبج الصيني الحالي، في تدريبات فريقه الجماعية استعدادًا لعودة الدوري الصيني. ونشر اللاعب البرازيلي صورة له في تدريبات فريقه عبر صفحته الرسمية "تويتر" صباح الخميس، قائلاً :"عودة للتدريبات". وكان الدوري الصيني توقف منذ فبراير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذي هدد العالم بأكمله مما أدى إلى تجميد المسابقات العالمية. Advertisements الاتحاد الصيني لكرة القدم بدوره لم يعلن بشكل رسمي موعد انطلاق المسابقة في ظل وجود قيود على سفر الأجانب للحد من انتشار الفيروس. جدير بالذكر أن تقارير صحفية أفادت أن الدوري الصيني من المحتمل أن ينطلق في نهاية يونيو أو مطلع يوليو المقبل.

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