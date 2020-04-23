رياضة | صن داونز يصدم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر صن داونز يصدم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي صن داونز الجنوب افريقي مة قوية إلى نظيره النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشف خالد علي المنسق العام لفريق صن داونز أن الأهلي بالفعل دخل في مفاوضات لضم الأورجواياني جاستون سيرينو نجم الفريق ولكن النادي لا يفكر في بيعه.

وقال خالد علي في تصريحات تليفزيونية: "كان هناك اقتراح من مسؤولي الأهلي برغبتهم في ضم سيرينو بعد لقاء العودة بين الفريقين في مصر بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

Advertisements

وواصل: "كنت تحدثت مع الجهاز الفني وإدارة صن داونز عن موقف سيرينو قبل مفاوضات الأهلي في حالة وصول عرض لضم اللاعب، وتم تأجيل الحديث عن مصيره لكن الخروج من دوري أبطال أفريقيا حال دون ذلك".

وتابع: "الأهلي سلك الطرق الشرعية في مفاوضاته مع سيرينو، من الطبيعي أن يستشف أي ناد عن رغبة اللاعب أولا قبل اتخاذ الطرق الشرعية بالمفاوضات مع النادي".

واضاف: "سيرينو لديه 3 سنوات في عقده مع صن داونز، واستفسرت عن متطلبات النادي، لكن موسيماني المدير الفني أكد لي إنه سينافس في دوري الأبطال، واستبعد تماما فكرة الاستغناء عن مفتاح اللعب لديه".

وأنهى خالد علي حديثه قائلا: "إدارة صن داونز اتخذت قرارا نهائيا أيضا بعدم التفريط في اللاعب، وجاء ذلك بعدما استفسرت منهم شفهيا عن الأمر في جلستين مع المدرب ومجلس الإدارة، وبالتالي الأمور فنية وليست مادية".