رياضة | ترشيح دييجو سيميوني لتدريب الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترشيح دييجو سيميوني لتدريب الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سباستيان فيرون اللاعب السابق ورئيس نادي إستوديانتس دي لا بلاتا الحالي سباستيان فيرون، إنه يود تولي رئاسة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مستقبلاً، وإنه مقتنع بأن دييجو سيميوني سيقود راقصي التانجو.

وأضاف فيرون أن هدفه هو الوصول لرئاسة الاتحاد الأرجنتيني من أجل "إضفاء التحديث" على اللعبة في بلاده، خلال تصريحات أدلى بها لقناة فوكس سبورتس.

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وتابع: "أود ذلك في وقت ما، هناك جوانب تعليمية وغذائية يجب اعتمادها وهو أمر مهم ويساعد الرياضي، لذا فإن تقديم المساعدة من مركز سياسي والموقع الذي تشغله شيء مهم".

بالمثل، أعرب فيرون عن ثقته في تولي مدرب أتلتيكو مدريد الحالي دييجو سيميوني، مسؤولية الـ"ألبيسيليستي" يوماً ما، وأنه أحد أفضل المدربين في أوروبا حالياً.

جدير بالذكر أن فيرون سبق وارتدى قمصان فرق إستوديانتس وبوكا جونيورز وبارما ولاتسيو ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان وفرق أخرى.