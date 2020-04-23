رياضة | الأهلي يحسم مستقبل فايلر ويهدد عبد الله السعيد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مستقبل فايلر ويهدد عبد الله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري أن هناك تمسكاً شديداً ببقاء المدير الفني السويسري رينيه فايلر وتجديد تعاقده.

وأضاف فؤاد في تصريحات تلفزيونية أن هناك موافقة بين الطرفين لتجديد التعاقد سواء فايلر أو الأهلي المصري ويبقي فقط الإعلان الرسمي.

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وأوضح أن الأهلي يتعامل مع أزمة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عبد الله السعيد طبقاً للعقود واللوائح.

وتابع: "الأهلي المصري لم يتنازل يوماً ما عن حقوقه وهناك استمرار في الخطوات القانونية للحفاظ علي مستحقاته".