رياضة | هل يصبح الدوري الصيني أول العائدين من التجميد؟

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل يصبح الدوري الصيني أول العائدين من التجميد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضطر المدير الفني لفريق تيانجين تيدا الصيني لكرة القدم، الألماني أولي شتيليكه، على الأرجح الانتظار لفترة أطول لاستئناف الدوري الصيني.

وقال شتيليكه (65 عاماً): "ربما تبدأ البطولة مجدداً أواخر يونيو أو مطلع يوليو هذه آخر معلومات تلقيتها".

ومازال هناك لاعبون ألمان معه بالفريق أمثال ساندرو فاغنر وفيليكس باستيانز في عطلة حتى الثالث من مايو (أيار) المقبل، علماً بأن أول تدريب تم تحديد موعد له في الرابع من الشهر المقبل.

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وفي مطلع أبريل قررت السلطات الرياضية في الصين تعليق الدوري الصيني بجانب أحداث رياضية أخرى تم تعليقها في فبراير (شباط) الماضي، لحين إشعار آخر بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويريد شتيليكه إنهاء مسيرته كمدير فني عقب انتهاء مهمته في الصين.

وقال: "هذا هو المقصود، بافتراض استمرار إقامة البطولة، سيكون هذا موسمي الأخير، ليست نهاية إجبارية، ولكنه اختيار ذاتي، لذلك لا يمكن أن يؤلمني هذا الأمر لأنه مبادرة مني".