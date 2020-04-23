رياضة | جاريث بيل يتبرع للمستشفيات لمكافحة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يتبرع للمستشفيات لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن تبرعه للمستشفيات لمكافحة فيروس كورونا.

جاء إعلان بيل عن تبرعه لصالح مستشفى "ولد" ببلاده ويلز ومدينة كارديف سيتي، خلال فيديو خاص له عبر "تويتر".

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حيث كشفت بعض التقارير الصحفية، أن جاريث بيل تبرع بمبلغ نصف مليون جنيه استرليني، كما أعلن دعمة الكامل للقائمين على مكافحة فيروس كورونا.

كما شكر جاريث بيل الأطباء الذين يعملون من أجل مكافحة فيروس كورونا، وخاصة هيئة الصحة الوطنية في ويلز.

وتسبب فيروس كورونا في إيقاف كل الأنشطة الرياضية على مستوى العالم، كما أدى إلى إرباك المواعيد الدولية للمنتخبات الوطنية.