رياضة | أحمد الصالح: كهربا لن ينجح مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد الصالح: كهربا لن ينجح مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد صالح ظهير ايمن الزمالك السابق، عن موقف كهربا من نجاحه مع الأهلي، وعن نجاح صالح جمعة مع الزمالك حال رحيله عن الأحمر.

وقال أحمد صالح عبر قناة الزمالك:" كهربا مش مركز مع الأهلي، لذلك هو لن ينجح هناك، وكنت قد طالبت مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، برحيل اللاعب منذ عدة مواسم.

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وتابع:" عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر، وكنت أتمنى أن أضمه للزمالك قبل رحيله إلى بيراميدز".

وواصل:" صالح جمعة سينجح في الزمالك في حال رحيله عن الأهلي، بشرط أن يكون لديه رغبه في ذلك للرد على منتقديه".

وأتم:" مرتضي منصور صاحب الطفره الاقتصادية والكرويه في النادي، ولو رحل عن الزمالك سينهار الفريق بشكل كامل".