تصريحات الأربعاء.. لن نبيع أي لاعب.. والأهلي يفاوض عامر عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نستعرض أبرز تصريحات يوم أمس الأربعاء:
المصري: لن نبيع أي لاعب حتى انتهاء أزمة القيد
شريف فؤاد: الخطيب أصر على عدم المساس بالرواتب.. وسنعلن عن خطة لتنمية الموارد
مصدر يكشف حقيقة دخول "زيزو" في صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز
شريف فؤاد: الإعلان الرسمي فقط يتبقى على حسم تجديد فايلر
قناة الزمالك: كارتيرون لم يطلب رحيل أي لاعب من الفريق
لاعب بيراميدز المعار: لم أشعر بالندم على ترك أوروبا للعب في مصر
العشري: نمر بفترة توقف غير مسبوقة.. ويجب على اللاعبين التوقف عن الأكل
نجم الزمالك السابق: كهربا سيفشل مع الأهلي.. وشرط لنجاح صالح جمعة
مدرب الزمالك السابق: اللعب بدون جمهور تجربة غريبة ستعتاد عليها أوروبا
عضو تنفيذية كاف: ربما نحتاج عدة أشهر أو عام لاستئناف البطولات
وزير الرياضة الايطالي: "في الأيام المقبلة" سنحدد موقفنا من العودة للتدريبات
يويفا: منظمة الصحة العالمية لم تخاطبنا بشأن تجميد النشاط
كلوب يتحدث عن.. الإقالة من ليفربول.. وكيف يقضي فترة العزل المنزلي
الإنتاج يرد.. هل يرحل عامر عامر للأهلي؟
الاتحاد لمصراوي: لم نفاوض صالح جمعة.. والزمالك لم يطلب لاعبه
الخليج 365 يحاور مدرب وادي دجلة.. عن موقفه من هدف الزمالك.. وعودة الدوري
أول تعليق من الأهلي على حقيقة مفاوضات ضم عامر عامر
في بيان رسمي.. الاتحاد الهولندي ينوي "إلغاء" الموسم
وكيله يكشف لمصراوي.. الأهلي يفاوض عامر عامر
الحضري: الأهلي أشبه ببرشلونة وريال مدريد
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