رياضة | صفقات يسعي برشلونة لإتمامها في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 08:06 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقات يسعي برشلونة لإتمامها في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب فيروس كورونا المستجد في وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى مما أدى لتفكير الأندية الأوربية في التفكير بفترة الانتقالات الصيفية القادمة تحضيرا للموسم الجديد في أوروبا.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي صفقات نادي برشلونة الذي يسعي النادي الكتالوني لإتمامها في الصيف:

يسعي نادي برشلونة الاسباني في ضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بعد تراجع مستوى المهاجم الدولي الاورجوايني لويس سواريز.

ويعد اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الهدف الثاني لإدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد كثرة إصابات النجم الفرنسي عثمان ديمبلي في الفترة الأخيرة.