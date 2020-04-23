شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل يتبرع بنصف مليون جنيه إسترليني لدعم جهود مكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبرع النجم الويلزي جاريث بيل بمبلغ نصف مليون جنيه إسترليني (615 ألف دولار أميركي) للمستشفى الذي ولد فيه بمدينة كارديف، عاصمة بلاده، للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال جاريث بيل في فيديو نشره على «تويتر» معلنا تبرعه بالمبلغ لصالح مستشفى كارديف وجامعة «فايل»: «أردت تسجيل هذا الفيديو لشكر الجميع في الهيئة الصحية الوطنية لعملهم الدؤوب وتضحيتهم خلال أزمة فيروس كوفيد 19».

أضاف «بيل»: «يحتل مستشفى ويلز الجامعي موقعا خاصا في قلبي، فيه ولدت وقد وفّر دعما كبيرا لأصدقائي، عائلتي والمجتمع ككل».

واختتم قائلًا: «أنا وعائلتي نود تقديم الدعم. تابعوا العمل الجيد، تقومون بعمل رائع وشكرا جزيلا لكم»، حسبما نقلت «آس» الإسبانية عن «فرانس برس».