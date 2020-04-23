«بعد تصريحاته عن إنجازات أبوريدة »..رضا عبد العال ينفعل على مجدي عبد الغني ويرفض ترشح مجلس أبوريدة لاتحاد الكرة

شن الكابتن رضا عبد العال ،هدوما حادا على مجدي عبد الغني بعد تصريحات الاخير بأن مجلس أبوريدة حقق إنجازات كثيرة مع منتخب مصر.

قال "عبد العال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" والمذاع عبر فضائية "Ten" أنه يرفض تمامًا أن تترشح نفس الأسماء المتواجدة في مجلس هاني أبو ريدة أثناء الانتخابات القادمة,مؤكدًا أنهم لم يقدموا أي جديد للكرة أثناء تواجدهم .

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وأضاف "عبدالعال" انه لابد من تواجد أسماء جديدة في اتحاد الكرة لأن الفترة القادمة تحتاج إلي وجوه جديدة للكرة المصرية

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