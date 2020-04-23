شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم محاضرة " on line” لمدربي حراس المرمي ..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد، اليوم محاضرة فنية " اون لاين " لمدربي حراس المرمي ، ويلقيها فكري صالح مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق بعنوان الكرات العرضية لحراس المرمي، ضمن برنامج التعلم عن بعد الذي ينفذه اتحاد الكرة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا .

وأكد الدكتور محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، أن هناك 9000 مدرب وإدارى ومخطط أحمال ومحلل إحصائيات يستفيدون من فكرة "كورسات اللايف" التى تم إطلاقها مساء أمس، الأحد، بدورة لمدربى حراس المرمى.

وأعلنت الإدارة الفنية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمود سعد، مؤخرا تخصيص كورسات لايف للمدربين والإداريين ومخططى الأحمال وأخصائيى الإصابات، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا.

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فى سياق مغاير ، أحال اتحاد الكرة ملف اختيار الكرة الموحدة التى ستُلعب بها مباريات الدورى بداية من الدور الثانى إلى محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، بحيث يختار الكرة التى تتناسب مع مواصفات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وكان اتحاد الكرة تلقى عروضا من 5 شركات لتصميم شكل الكرة الموحدة ويفاضل مسئوليه بينها لاختيار العرض الأنسب حيث يرغب اتحاد الكرة فى تزويد كل ناد بالدورى الممتاز بـ50 كرة موحدة مع إمكانية دعم أندية القسم الثانى أيضا.. ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن مزايدة علنية خلال أيام لإختيار العرض الأنسب من بين الشركات المتنافسة.