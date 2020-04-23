رياضة | كشف حساب "النسر الطائر" علي معلول مع الأهلي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 06:09 صباحاً - انت الان تقراء خبر كشف حساب "النسر الطائر" علي معلول مع الأهلي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد التونسي على معلول الظهير الأيسر للأهلي واحد من أفضل المحترفين الأجانب بالدوري المصري خلال المواسم الأخيرة، حيث قدم اللاعب مستويات رائعة رفقة المارد الأحمر، وحقق العديد من الأرقام المميزة وحصد عدد من الألقاب والبطولات خلال مسيرته مع الفريق الأهلاوي.

وأعلن "معلول" مؤخرًا تمسكه بالاستمرار داخل القلعة الحمراء، وتجاهل العروض الخليجية التي وصلت إليه خلال الفترة الحالية، خاصة وأنه يأمل في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي والصعود لبطولة كأس العالم للأندية.

ماذا قدم علي معلول خلال مسيرته مع الأهلي؟

انضم "معلول" إلي النادي الأهلي موسم 2016 / 2017 قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي، وخاض مع الفريق الأحمر 124 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 21 هدفًا، وصنع 35 هدفًا.

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شارك الظهير التونسي في 74 مباراة مع الأهلي في الدوري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية 6534 دقيقة، سجل 12 هدفًا، وصنع 20 هدفًا، بينما لعب 39 مباراة مع الفريق بالبطولات الإفريقية، سجل 8 أهداف، وصنع 11 هدفًا آخرين.

خاض "معلول" 6 مباريات بكأس مصر ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، كما شارك في 3 مباريات بكأس السوبر المصري صنع خلالها هدف وحيد، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

شارك صاحب الـ30 عامًا في 12 مباراة مع الأهلي بالدوري الممتاز هذا الموسم قبل توقفه بسبب فيروس كورونا، وسجل 3 أهداف وصنع 6 أهداف، بينما خاض 8 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد، كما شارك في مباراة بكأس السوبر ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

حقق علي معلول بطولة الدوري المصري مع النادي الأهلي 3 مرات، بينما توج مع الفريق بكأس السوبر مرتين، وحصد كأس مصر مرة وحيدة.