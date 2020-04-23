شكرا لقرائتكم الاهلي يغلظ العقوبة على اللاعبين المشاركين في الدورات الرمضانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر جهاز الكرة بالأهلي مضاعفة العقوبة على اللاعبين حال تأكد مشاركة أي لاعب في الدورات الرمضانية خلال شهر رمضان المعظم، نظراً لخطورة الأمر، ليس فقط لتجنب تعرض أياً منهم للإصابة، ولكن بسبب خطر فيروس كورونا أيضاً.

وفرض جهاز الكرة بالأهلي عدداً من الممنوعات الجديدة على لاعبيه ليتم تجنبها خلال شهر رمضان المعظم، وذلك استكمالاً لباقي التعليمات والتي التزم بها اللاعبين خلال فترة توقف النشاط الكروي، وتلقى تجوم الأهلي تحذيرات من جهاز الكرة باستمرار تجنب التجمعات في الشهر المعظم لحماية انفسهم من الإصابة بفيروس كورونا.

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كما حذر جهاز الكرة لاعبي الأهلي من الإفراط في تناول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه في حالة زيادة وزن أي لاعب سيتم فرض عليه عقوبات كبيرة، كما أكد فايلر ومعاونيه على ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبي اليومي الموضوع للاعبين لأدائه في المنزل خلال فترة التوقف.

ويبحث المدير الفنى للأهلى مع معاونيه البرنامج التدريبى الذى سيؤديه اللاعبون فى منازلهم خلال شهر رمضان المُعظّم، ويناقش المدير الفنى مع توماس بينكيل مدرب الأحمال البدنية البرنامج التدريبى الذى سيتم إرساله للاعبين خلال شهر رمضان سواء كان التدريب على فترة واحدة أم فترتين، وإن كانت النية تتجه لوضع برنامج تدريبي على فترتين فى المنزل واحدة صباحاً والثانية بعد الإفطار.

ويناقش فايلر كذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة سُبل التزام اللاعبين بتطبيق هذا البرنامج التدريبى من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية خلال فترة تجميد النشاط الرياضى حالياً بسبب فيروس "كورونا" .