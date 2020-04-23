شكرا لقرائتكم الزمالك يزاحم الاهلي في صفقتي باهر المحمدي وحسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجد الأهلي مزاحمة زملكاوية في عدد من صفقات الفريق التي يرغب في ابرامها خلال الميركاتو الصيفي القادم، وعلى رأسهما صفقتي باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي وحسام حسن مهاجم سموحة.

وأوصى رينيه فايلر إدارة ناديه بالتعاقد مع مدافع وظهير أيمن وجناح مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ليضع الأهلي باهر المحمدي وحسام حسن من ضمن اختياراتهما، ،وهو نفس الأمر الذي حدث في الزمالك الذي يرغب بقوة أيضاً في ضم الثنائي.

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ويعد حسام حسن هو الخيار المحلي الوحيد لتدعيم هجوم الأهلي حال التوصل لاتفاق مع إدارة سموحة بشأن ضمه، في ظل الاقتناع التام بإمكانيات المهاجم الدولي البدنية والفنية.

ورغم أن تفكير الأهلي في السنوات الأخيرة يكون في تدعيم مركز المهاجم الصريح بلاعب أجنبي، إلا أن قرار اتحاد الكرة الأخير الخاص بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 4 الى 3 فقط وإلغاء اعتبار أحد لاعبي شمال افريقيا مصرياً وضع الأهلي في موقف المضطر للاعتماد أكثر على السوق المحلي في تدعيم مركز المهاجم أو أي مركز أخر، إذا أرادوا الحفاظ على معظم عناصرهم الأجنبية، وهو نفس القرار الذي جعل إدارة الأهلي تُقرر أن يكون تدعيم الدفاع بلاعب مصري لتتجه البوصلة نحو باهر المحمدي ومن بعده رجب بكار.