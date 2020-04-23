شكرا لقرائتكم خبر عن العرب يتفوقون على الأجانب في الأهلي والزمالك.. من هم "نجوم الشباك وخاطفى القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدورى المصرى تفوقا ملحوظا للمحترفين العرب فى صفوف القطبين عن الأجانب ، حيث أن كلا الفريقين الأهلى و الزمالك مستفيدين باللاعبين العرب أكثر من الأفارقة .

يعد على معلول ظهير أيسر النادي الأهلي الحالي، أكثر اللاعبين التوانسة شعبية فى الدوري المصري، بفضل مهاراته وعرضياته المتميزة وانسجامه مع الفريق بالشكل الذى يشعر الجماهير بأنه لاعب مصري، ومع الأهلي سطر معلول صفحات المجد ودون اسمه في صفحات شرف القلعة الحمراء، وشارك التونسي مع الفريق الأحمر في 121 مباراة سجل 19 هدفاً وصنع 35 آخرين.

كما أن فرجانى ساسى أصبح من النجوم التى لا غنى عنها فى الفريق الأبيض ، حيث انتقل إلى نادى الزمالك فى الانتقالات الصيفية منذ موسمين لينجح فى أن يصبح فارس ميت عقبة الأول، ويخطف قلوب عشاق الأبيض من الدقيقة الأولى، حيث توج فرجانى ساسى مع الزمالك بخمسة ألقاب فى موسمين هى لقب الكونفدرالية الأفريقية، وكأس مصر، والسوبر المصرى السعودى، والسوبر الأفريقى، والسوبر المحلى ، حيث حرص مسئولو الزمالك على غلق ملف الدولى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى، لاعبى الفريق بعد الأنباء الكثيرة المترددة حولهما فى الفترة الأخيرة حيث شددت الإدارة البيضاء إنها تتمسك بالقوام الأساسى بالفريق.

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كما نجح أشرف بن شرقى فى خطف قلوب الجماهير الزملكاوية منذ قدومه لما قدمه للقلعة البيضاء من جهد .

تصدر المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، قائمة هدافى الأبيض فى المباريات التى خاضها تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، حيث شارك فى 16 مباراة فى مختلف البطولات، أحرز خلالهم 8 أهداف فيما صنع 5 أهداف أخرى.

أخطر المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم الزمالك، مسئولو ناديه عن طريق وكيله كريم بلق، رغبته فى الاستمرار مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، من أجل مواصلة صناعة التاريخ مع الفريق الأبيض بعدما نجح فى الفوز مع أبناء ميت عقبة فى تحقيق أكثر من بطولة منذ انضمامه لصفوف الفريق بداية من الموسم الجارى، حيث توج اللاعب مع قلعة ميت عقبة بثلاثة بطولات بداية من كأس مصر عن النسخة الماضية ثم بطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على الترتيب.