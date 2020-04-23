رضا عبد العال: طارق حامد "غشيم" ووليد سليمان مؤذي في لعبه

قال رضا عبد العال مُحلل فريق البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن هناك فارق كبير بين طارق حامد ووليد سليمان من حيث العنف داخل الملعب

وأضاف عبد العال أن طارق حامد لاعب الزمالك "غشيم" في لعبه ولكنه ليس مؤذياً ، عكس وليد سليمان لاعب الأهلي مؤذي

ضد زملائه وأصاب الكثير من اللاعبين في المباريات إصابات بالغة .

وأكمل أن دور طارق حامد في وسط الملعب يُجبره بالتدخلات لإفتكاك الكره ويفعل ذلك دون أن يُصيب أحد عكس وليد سليمان الذي يلعب بقوة ويُصيب زملائه .