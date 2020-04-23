رياضة | أخر تطورات صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر أخر تطورات صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن كانت عودة نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني قريبة، فقد ظهرت تطورات جديدة قد تعيق انتقاله.

وأكد جاومي روريس مدير شبكة ميديا برو الناقلة للدوري الفرنسي اعتبارا من الموسم المقبل، "أزمة فيروس كورونا التي أوقفت النشاط الرياضي، ستؤثر بالطبع على عوائد الأندية من البث التلفزيوني بطريقة أو بأخرى، بالإضافة إلى أن دفع مئات الملايين للاعبين مرحلة وانتهت".

وتابع، "يأتي هذا لأن الأندية لم يعد لديها الإمكانيات المادية الكافية، كما أن البنوك لن تقدم تسهيلات لحصول الأندية على قروض كما كان الحال في السابق".

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واستكمل، "أعتقد أن كل شيء سيتغير وهذا أمر إيجابي على المستوى الاجتماعي، لأنني لست مقتنعا بدفع 140 أو 160 مليون يورو لضم لاعب كرة قدم".

وفي سياق آخر، قال روريس عن عودة نيمار إلى البرسا، "برشلونة لم يعد لديه القدرة المالية الكافية للإنفاق، لا أعلم حجم ميزانيته، ولكن الأمر الآن بات مستحيلا".

جدير بالذكر أن عقد نيمار جونيور مع باريس سان جيرمان سوف ينتهي في صيف 2022، علما بأنه كان قريبا من العودة إلى البارسا صيف العام الماضي لولا تعثر المفاوضات في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات.