رياضة | بيراميدز يوضح موقفه من الدخول في صفقة تبادلية مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يوضح موقفه من الدخول في صفقة تبادلية مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فكر مسؤولو النادي الأهلي الدخول في صفقة تبادلية مع نظيره بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استغلالا للعناصر التي لا يرغب فيها رينيه فايلر مدرب الأحمر.

حيث يرغب الأهلي في نيل خدمات ايريك تراوري، مع الدفع بجيرالدو دا كوستا في صفقة تبادلية للفريق السماوي، وهذا ما رفضه مجلس إدارة نادي بيراميدز.

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وأشار عبدالحميد عادل وكيل ايريك تراوري أن الأهلي يتواصل معه بشكل مستمر من أجل التقدم بعرض رسمي لضم اللاعب، مؤكدا أن نادي بيراميدز يرفض بشكل قاطع إبرام صفقات تبادلية.

وتابع، "بيراميدز يتبع نهج البيع والشراء وعدم الدخول في صفقات تبادلية، لذلك رفض هذا الأمر لأن الأهلي وضع جيرالدو دا كوستا ومقابل مالي من أجل التعاقد مع ايريك ترواري".

واختتم،"اللاعب لا يمانع اللعب في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد أن استقبل مكالمة هاتفية من مسؤولي التعاقدات بالنادي لمعرفة رغبته في اللعب للقلعة الحمراء من عدمها".