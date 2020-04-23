رياضة | تأجيل كأس إسبانيا للموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 04:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر تأجيل كأس إسبانيا للموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نهائي كأس ملك إسبانيا بين فريقي أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد سيقام قبل نهاية الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن المجلس الأعلى للرياضة والإتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني إتفقوا على ضرورة إقامة نهائي الكأس بحضور جماهيري.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه سيكون من المستحيل إقامة نهائي الكأس في الصيف المقبل بحضور جماهيري ولذلك تم تأجيل النهائي إلى ما قبل أسبوع من نهاية الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كأس السوبر الإسباني سيستمر إقامته في المملكة العربية السعودية في يناير المقبل ولن يخضع لأي تغييرات علمًا بأن بيلباو وسوسيداد حجزا تواجدهما في بطولة السوبر الإسباني.