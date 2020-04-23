شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يرفض تخفيض رواتب لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب خلال اجتماعه الثلاثاء بنظام الفيديو كونفراس عدم المساس برواتب لاعبيه فى القطاعات المختلفة، لمدة 4 أشهر، تبدأ من إبريل الجارى وحتى يوليو المقبل، وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية، فى هذه الظروف الصعبة، خاصة مع حلول شهر رمضان.

وناقش المجلس اقتراحات مواجهة الأزمة المالية، التى تعانى منها كل المؤسسات والهيئات، بعد توقف النشاط الرياضى بشكل خاص، وعجلة العمل تقريبًا بشكل عام، كما استعرض المجلس الموارد المالية للنادى، التى توقفت وكذلك التزاماته المالية الكبيرة المطلوبة شهريا، والتى تتضمن رواتب الموظفين والعاملين واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وقرر المجلس عدم المساس برواتب الموظفين والعاملين، وصرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية، فى هذه الظروف الصعبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم وسوف يقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها، بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.

وأعلن المجلس، تحديد جلسة سريعة خلال أسبوع للبحث عن تنمية موارد النادى بشكل خلاق ومبتكر كما تقرر تطوير منظومة إطفاء الحرائق بفرع النادى بالشيخ زايد، بالتعاون مع الحماية المدنية؛ لضمان توفير أعلى معايير السلامة والأمان لأعضاء الأهلى.

كما وافق المجلس على قبول العضويات الجديدة من خلال تطبيق النادى الأهلى، وذلك بعد حصول النادى على موافقة الجهة الإدارية لاستمرار العمل بالأسعار القديمة لمدة 3 أشهر.

على الجانب الآخر، حذر الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر، اللاعبين من المشاركة فى أى فعاليات خلال شهر رمضان خصوصا الدورات الإلكترونية وتوعد المخالفين بعقوبات مالية كبيرة وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى طبقها النادى منذ تفشى فيروس كورونا وطلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من اللاعبين الالتزام بالتعليمات والتركيز فقط فى البرامج التدريبية التى يؤديها اللاعبون داخل منازلهم، كما حذرهم من التواجد فى أى تجمعات طوال الشهر وعدم قبول الدعوات، فيما قرر فايلر رفع معدلات البرامج التدريبية البدنية لجميع العناصر للوصول بهم إلى أعلى فورمة تحسبا لعودة الدورى خلال شهر يونيو المقبل، وينتظر أن يتشاور المدير الفنى مع الجهاز المعاون عبر الهاتف بخصوص الصفقات الجديدة التى يرغب النادى فى التعاقد معهم لتدعيم الفريق بدماء جديدة على أن يقدم تقريرا شاملا عن احتياجاته إلى لجنة التعاقدات للبدء فى عملية التفاوض مع أنديتهم.

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