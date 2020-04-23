شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد 5 ملايين جنيه للتعاقد مع أى لاعب الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اشترط مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى، منصور مبلغ خمسة ملايين جنيه للتعاقد مع عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وقال مرتضى منصور لـ«المصرى اليوم»: لن نقوم بشراء أى لاعب مهما كان اسمه وخبرته والحاجة إليه بأكثر من خمسة ملايين جنيه، لافتا أن مجلس إدارة ناديه سيقود حملة خلال الفترة المقبلة من أجل تخفيض أسعار اللاعبين وعدم المزايدة فى شراء أى لاعب بمبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع إمكانيات الأندية ومستويات اللاعبين.

وشدد منصور على أنه لايوجد لاعب فى مصر يستحق أكثر من المبلغ سالف الذكر وأن مزايدة بعض الأندية والتلاعب باسم الأهلى والزمالك فى إتمام الصفقات لن يتم السماح به، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الأزمة المالية التى مرت بها الأندية بعد تفشى فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم.

فيما تمسك مجلس إدارة القلعة البيضاء باستمرار حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول حتى نهاية عقده.

وقال رئيس النادى إن المجلس لا يفكر فى الاستغناء عن حازم إمام نهائيا، مؤكدا أن النادى تحمل اللاعب فى مشاكل سابقة وليس من المعقول أن يتم الاستغناء عنه فى الوقت الراهن مالم يتخذ المدير الفنى قرارا آخر يتعلق بالأمور الفنية.

وشدد منصور على أن النادى يحترم تعاقداته مع اللاعبين، سواء المصريين أو الأجانب، ولا يمكن أن يستغنى عن لاعب دون أن يكون هناك سبب يستدعى ذلك.

فيما تلقى رزاق سيسيه عرضا رسميا من إحدى شركات التسويق الأجنبية لتسويقه بالدوريات الأوروبية من أجل بيعه بداية من الموسم المقبل مقابل 3 ملايين يورو.

ووفقا لمصدر مسؤول بالنادى فإن المجلس لن يقوم بإعارة أى لاعب بشكل نهائى طالما أنه سيتلقى عرضا مناسبا بمبلغ مالى كبير يسمح باستفادة النادى ماليا منه، لافتا إلى أن نفس الأمر ينطبق على معروف يوسف لاعب الفريق المعار إلى نادى المقاولون العرب.

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فيما ينتظر أن يتم تمديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول عقب الاجتماع مع مرتضى منصور، رئيس النادى، عقب إعلان رفع حظر التجوال والانتهاء من الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا، واتفق الطرفان على القيمة المالية التى سيتقاضاها المدير الفنى بعد تمديد عقده إلى جانب المدة التى سيستمر فيها مع النادى والتى تصل إلى موسمين آخرين مع القلعة البيضاء، بعدما حقق المدير الفنى بطولتى السوبر المحلى والإفريقى إلى جانب تحسن أداء الفريق فى بطولة دورى الأبطال، رغم عدم رضاء الخبراء عن أداء الأبيض فى المباريات المحلية والابتعاد عن المنافسة على بطولة الدورى الممتاز

يأتى هذا فى الوقت الذى طلب فيه كارتيرون، المدير الفنى للقلعة البيضاء، تقريرا شاملا عن كل لاعب للتأكد من تنفيذ تعليماته خلال فترة توقف الدورى الممتاز وعدم زيادة وزن أى لاعب.