شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يشترط 500 ألف دولار في الموسم للاستمرار مع الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط التونسى فخر الدين بن يوسف، لاعب الفريق الكروى الأول بناد الإسماعيلى الحصول على 500 ألف دولار فى الموسم الواحد مقابل تمديد عقده مع مجلس إدارة قلعة الدراويش، ويرتبط اللاعب بعقد مع إدارة الإسماعيلى ينتهى بنهاية الموسم الجارى نظير حصوله على 150 ألف دولار.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى قلعة الدراويش دخلوا فى مفاوضات جادة مع اللاعب التونسى بعد تمسك الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى باستمراره لحاجة الفريق إلى جهوده، ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب فإنه يمتلك عرضين من ناديين بالدورى التونسى، لكنه ينتظر مصير المفاوضات مع إدارة الإسماعيلى حتى يتخذ قراره النهائى، سواء بالاستمرار مع الفريق خلال المرحلة المقبلة من عدمه.

فيما رفض سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الفريق الكروى الأول، فكرة عودة محمد عواد، حارس الزمالك إلى صفوف الدراويش مرة أخرى، وأكد الصغير فى جلسة خاصة أن الفريق ليس فى حاجة إلى عواد بعد أن رحل عن النادى بطريقة غير مقبولة، وشدد الصغير على أن الدراويش ليس بحاجة إلى ضم أى حارس مرمى فى الموسم المقبل بعد تألق حارسيه محمد فوزى ومحمد مجدى إلى جانب محمود عبد المنصف ومحمد رجب.

وقال سعفان الصغير خلال الجلسة إن القرار النهائى فى ضم أى لاعب يحدده مجلس الإدارة بالاتفاق مع المدير الفنى، لكنه سيعلن رأيه إلى إدارة النادى إذا فكرت فى ضم أى حارس آخر.