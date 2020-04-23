شكرا لقرائتكم خبر عن أونيل يتنحى عن تدريب إيرلندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مايكل أونيل تنحيه عن مهمته مدرباً للمنتخب الإيرلندي الشمالي لكرة القدم والتركيز على منصبه مع نادي ستوك سيتي المشارك في الدرجة الإنجليزية الأولى، بعد تأجيل تصفيات كأس أوروبا 2020. وأتى انتهاء مهمة أونيل على رأس المنتخب، والتي امتدت لأكثر من ثمانية أعوام، بالاتفاق مع مسؤولي الاتحاد المحلي. وكان من المقرر أن يقود أونيل المنتخب في ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا.

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