مصير الدوري الهولندي «المُلغى» وبطله يتحدد غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهت مسابقات كرة القدم للمحترفين في هولندا فعلياً لباقي الموسم الحالي، لكن يجب على الأندية الانتظار إلى يوم غد الجمعة لمعرفة ما إذا كان سيتم إعلان بطل وما سيحدث بشأن الصعود والهبوط.

وأصدرت الحكومة قراراً أول أمس الثلاثاء بتمديد الحظر على المناسبات العامة حتى الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل في إطار جهود منع موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا ما يعني إلغاء ما تبقى من مباريات في الدوري الذي توقف الشهر الماضي بسبب الجائحة.

وانقسمت الأندية الهولندية بشأن محاولة استكمال الموسم، مثلما يشجع الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا)، لكن هذا الجدل انتهى عندما مدد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته القيود لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وكان رد الاتحاد الهولندي للعبة سريعاً ومتوافقاً مع قرار روته بإصدار بيان يلغي عملياً ما تبقى من موسم 2019-2020 على الرغم من أن البيان قال إن الاتحاد سيتشاور مع اليويفا قبل إعلان التأكيد النهائي.

ومن المقرر عقد اجتماع الجمعة يضم الأندية وكافة الأطراف المعنية بما في ذلك اتحاد اللاعبين لمناقشة القرارات المتعلقة بدرجتي المحترفين.

وفي النهاية سيتخذ شخصان القرارات - إريك خوده وجان بول ديكوسو- وهما يشكلان مجلس إدارة كرة القدم للمحترفين بالاتحاد لكن بالتعاون مع الأندية.

ويتصدر حامل اللقب آياكس أمستردام دوري الدرجة الأولى متفوقاً بفارق الأهداف عن ألكمار قبل توقف الدوري في بداية مارس/ آذار الماضي، وكان آياكس يعاني تراجعاً في الأداء حينما توقفت المسابقة، حيث خسر ذهاباً وعودة أمام ألكمار هذا الموسم.

ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الصعود والهبوط، حيث يحتل كامبور ودي جرافشاب المركزين الأول والثاني في الدرجة الثانية بفارق كبير عن أقرب المنافسين بينما يقبع فالفيك في ذيل ترتيب دوري الأضواء.

وسيتم أيضاً مناقشة مصير المباراة النهائية للكأس بين فينوورد وأوتريخت التي كان من المقرر إقامتها يوم الأحد الماضي، وسيوضح اليويفا اليوم الخميس موقف الأندية التي ستمثل كل دولة في بطولتي أوروبا الموسم المقبل.