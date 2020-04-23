شكرا لقرائتكم خبر عن العروض الخليجية طوق النجاة لمعروف يوسف من قرار تقليص الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر معروف يوسف قرار الزمالك النهائي بعودته الي الفريق الموسم المقبل عقب انتهاء اعارته مع المقاولون العرب، حيث كشف أسامة فرحات وكيل اعمال اللاعب ان النيجيري يرفض مبدأ التجديد للزمالك ثم اعارته مرة اخري الي أي نادي وفقا للسيناريو الذي تم الموسمين الماضيين، مضيفا ان معروف يوسف يرغب في المشاركة بصفوف الزمالك في الموسم المقبل وقيده في قائمة الفريق او البيع النهائي في ظل امتلاكه العديد من العروض داخل وخارج مصر.

وكشف أسامة فرحات إن معروف يوسف يمتلك عروض خليجية من الامارات والسعودية بالإضافة الي رغبة المقاولون في شراءه من الزمالك نهائيا، وكذلك بعض أندية الدوري المصري، مؤكدا ان إدارة الزمالك ان كانت ستعيد إعارة اللاعب مرة اخري في الموسم المقبل فانه لن يجدد تعاقده مع الفريق الذي يتبقي فيه موسم واحد فقط ويحق له التوقيع في يناير المقبل لأي نادي.

من ناحية اخري تلقى أحمد زيزو، صانع ألعاب الزمالك، عروضا من أحد الأندية التركية لضمه فى فترة الانتقالات المقبلة، بعد تألقه مع الفريق الأبيض منذ انضمامه لقلعة ميت عقبة فى العام الماضى ليصبح أحد الركائز الأساسية بالفريق وأدى تألقه إلى انضمامه للمنتخب الوطنى.

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وكشف زيزو للمقربين منه أنه يفضل، حال رحيله عن الزمالك فى الموسم الجديد، الاحتراف الأوروبى مجددا بعد تجاربه السابقة فى البرتغال وبلجيكا قبل انضمامه لقلعة ميت عقبة.

وتلقى أيضا زيزو عروضا من الدورى الإيطالى لكنه يفضل عدم الكشف عن هوية العروض التى تلقاها سواء من تركيا أو إيطاليا، مؤكداً إن العرض التركى مازال قائما حتى اللحظة الجارية مشددا إن هناك مندوبين من النادى التركى الذى يرفض الكشف عن هويته قد حرصا على متابعته مع الزمالك من الملعب فى بطولتى السوبر الإفريقى والمحلى الذى فاز بهما الزمالك على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، وذلك بجانب مندوبا من أحد الأندية الإيطالية قبل أن يتوقف النشاط الرياضى فى معظم دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.