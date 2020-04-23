شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل:لا أفكر فى انتخابات الزمالك..وشيكابالا كان يستحق برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الفنان هشام إسماعيل الشهير بـ"فزاع"، عن ذكرياته مع كرة القدم وحبه لنادي الزمالك منذ الصغر.. وقال إسماعيل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المُذاع على فضائية أون سبورت 2، أنه انتمى لنادي الزمالك منذ الصغر رغم أنه من عائلة أهلاوية موضحا أن والده قدم على عضوية الزمالك باعتباره النادي الأقرب لمنزله.

وقال الفنان الشهير بـ"فزاع"، أنه لا يمانع من تمثيل دور أهلاوي في السينما رغم زملكاويته، موضحا أنه بدايته في التليفزيون كانت من خلال رغبته في التعليق على المباريات.

ونفى إسماعيل نيته في الترشح لانتخابات الزمالك موضحا أنه لا يهتم بالانتخابات ولا يملك وقتا لهذا العمل والمهمة الشاقة.

واعترف فزاع أنه لا يشجع الأهلي حتى لو كان يلعب في بطولة أفريقيا ولا يتواجد بها الزمالك، موضحا أنه أخر مرة شجع فيها الأهلي كانت قبل 27 سنة.

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وتابع هشام إسماعيل أن الأهلي تحول وتغير بعد موسم 1993، وحينما قرر النادي مقاطعة البطولات الأفريقية وبعدما عاد الفريق للقارة السمراء تحولوا لمناهضين للزمالك وقاموا بالهجوم على النادي، ومن وقتها بدأ الشحن الجماهيري.

وثمن إسماعيل دور كارتيرون في تطور مستوى الزمالك والصحوة التي كان يعيشها قبل التوقف، موضحا أنه لم يتمنى انضمام أحمد فتحي للقلعة البيضاء كما لم يهتم بانضمام السعيد للزمالك.

وختم بأن شيكابالا كان يستحق اللعب في برشلونة، لكنه لم يساعد نفسه، موضحا أن رحيل عمر جابر يمثل الخسارة الأكبر للفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة.