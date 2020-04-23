شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الواحد : محمود الخطيب أحرف لاعب في تاريخ الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء عادل عبد الواحد نجم الزمالك في حقبة السبعينيات والثمانينيات السابق والمهاجم أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أحرف لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

أضاف عادل عبد الواحد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "الخطيب كان محظوظ بمصطفى عبده وصفوت عبد الحليم ومحسن صالح كانوا بيوصلوه للجون كتير".

تابع عادل عبد الواحد ان لاعبو الأهلي كانوا محظوظين بالدعم والمساندة الاعلامية وأن الفريق الذي فاز ببطولة أفريقيا عام 1984 والدوري الممتاز (الزمالك) لم يستدعى منه سوى 3 لاعبين للمنتخب. Advertisements

ويعد عادل عبد الواحد أحد نجوم جيل الثمانينات في الزمالك الذي استطاع أن يحصد مع القلعة البيضاء على العديد من البطولات القارية كما استطاع أن يمنح الأبيض لقب الدوري المصري بعد تسجيله هدف الحسم في مرمى الإسماعيلي بالإضافة الى مشاركته مع منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا 1984.

يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جلسة مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشة عدة ملفات كروية مهمة يأتى فى مقدمتها تعديل عقود بعض اللاعبين، وكذلك تجديد البعض الآخر أمثال مروان محسن بجانب متابعة ملف الصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق في ميركاتو الصيف المقبل.

ومن المقرر أن يبحث الخطيب كذلك مع اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو ترتيبات فريق الكرة للفترة المقبلة التى يتوقف فيها النشاط الرياضى فى العالم جراء وباء كورونا.

من ناحية أخرى مازال الجهاز الفنى للأهى يؤجل فكرة التعاقد مع مهاجم أو ظهير أيمن خلال ميركاتو الصيف المقبل، حيث يُفضل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق تدعيم مراكز أخرى قبل تدعيم مركزى الهجوم والظهير الأيمن.

وشهدت الفترة الماضية ترشيحات وأنباء كثيرة حول ضم ظهير أيمن للأهلى بعد رفض أحمد فتحى التجديد للأحمر ورحيله بنهاية الموسم الحالى لنادى بيراميدز، كما تحدث البعض عن إمكانية ضم مهاجم أجنبى أو محلى للفريق الأحمر.

رينيه فايلر يرى أن هناك مراكز أخرى تحتاج تدعيم فى الفريق بشكل أهم وأجدر من مركزى الهجوم والظهير الأيمن، يأتى فى مقدمتها المركز رقم 10 أى صانع الألعاب، وكذلك "جناح" ثم مدافع، وبعد ذلك يرى المدرب السويسرى إمكانية تدعيم مركزى الهجوم والدفاع بلاعبين محليين لأنه من الصعب التعاقد مع أجانب فى هذين المركزين بسبب اكتمال قائمة الأجانب فى الفريق.

وحدد فايلر لأدارة الأهلى أولويات تعاقداته خلال كيركاتو الصيف المقبل، ويرغب المدرب السويسرى أن تدعيم مراكز صانع الألعاب والجناح والدفاع يأتى فى مقدمة الصفقات التى يرغب فى إتمامها ثم يأتى بعد ذلك تدعيم الهجوم والظهير الأيمن.