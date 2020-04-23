شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف محمد صلاح بيتابع مسلسل إيه فى العزل المنزلى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى، على مشاركة جمهوره "مقاطع" فيديو من مسلسل " لا لا لاند" خلال بقاءه في المنزل نظرا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

محمد صلاح، شارك عبر ستورى حسابه بموقع انستجرام"مقاطع" فيديو من مسلسل لالا لاند، بينما تعالت ضحكاته من خلال أحد الفيديوهات.

يشار أن محمد صلاح استعرض مدى حفاظه على معدل لياقته البدنية، وعدم التأثر السلبى بفترة توقف الدورى الإنجليزى وجميع الأنشطة الرياضية فى العالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا.





ونشر الفرعون المصرى صورته عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، استعرض خلالها عضلات بطنه، والتى بدت كما هى ولم يتأثر اللاعب بفترة التوقف، كما كشفت الصورة عن مدى محافظة اللاعب على الوزن المثالى.









وخاض صلاح موسما رائعا مع الريدز قبل فترة التوقف الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأحرز 20 هدفا خلال مشاركته فى 40 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول بالموسم الجارى 2019-2020، كما يملك 9 تمريرات حاسمة لزملاؤه في الفريق الإنجليزى.

ويملك محمد صلاح 16 هدفا في الدوري الإنجليزى تصدر بهم قائمة أفضل هدافى ليفربول في المسابقة بفارق هدفين عن السنغالى ساديو مانى، فيما يأتي النجم المصرى في المركز الثالث بالترتيب العام لهدافى البريميرليج خلف جيمى فاردى المتصدر بـ19 هدفا، وأوباميانج الوصيف برصيد 17 هدفا.

Advertisements

وسجل النجم المصرى 4 أهداف في 8 مباريات بدورى أبطال أوروبا وصنع هدفين، كما صنع هدفا في كأس العالم للأندية بالإضافة إلى 6 تمريرات في الدوري الإنجليزي.

وتواجد محمد صلاح مؤخرا فى مكانة متقدمة قائمة أفضل 100 صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، والتي اختارتها شبكة " ESPN" العالمية.

وجاء محمد صلاح في المركز الـ17 بقائمة أفضل 100 صفقة في تاريخ البريميرليج، بعد انضمامه لصفوف الريدز في صيف 2017 قادما من نادى روما الإيطالى مقابل 37.8 مليون جنيه استرلينى.

كما يحتل محمد صلاح المركز الرابع فى ترتيب هدافين العرب التاريخيين بدوريات "بيج 5"، حيث يمتلك حتى الآن 107 هدفا في الدوريات، بواقع هدفين مع تشيلسي و6 مع فيورنتينا و29 مع روما و70 مع ليفربول.