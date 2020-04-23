شكرا لقرائتكم خبر عن كرول : مُعجب بأداء الأهلى.. ونقص الخبرة سر غياب البطولات عن الزمالك تحت قيادتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث رود كرول المدير الفني الأسبق للزمالك ومنتخب مصر عن فترة العزل المنزلى التي يعيشها اللاعبين في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كروونا المستجد مؤكدا أن يقيم في إسبانيا بالفترة الحالية لا فتا إلى الناس لا يستطيعون الخروج من منازلهم لمواجهة العدو.

وعن ذكرياته في مصر قال كرول خلال تصريحات تلفزيونية :" أملك العديد من الذكريات الجميلة في مصر وعملت مع لاعبين عظماء وموهوبين فأنا لا أستطيع نسيان مصر فهى في قلبي دائما واشتاق لها كثيرا".

أضاف كرول:" أفضل اللاعبين اللذين دربتهم هما حازم إمام وأحمد حسن ونادر السيد"، متابعا:" نقص الخبرة وراء غياب البطولات عن الزمالك أثناء قيادتى له" لافتا :" أتابع الدورى المصرى معجب بأداء الأهلى متصدر الدورى حاليا وكذلك بيراميدز".

وقال كرول:"منتخب مصر كان قادرا على الفوز بأمم إفريقيا 96، ولكن التوفيق لم يكن حليفه جيل الشباب الذي دفعت به في منتخب مصر 1995 كان وراء الفوز بأمم أفريقيا 98".

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وعن ذكرياته في مصر قال كرول:" أملك العديد من الذكريات الجميلة في مصر وعملت مع لاعبين عظماء وموهوبين فأنا لا أستطيع نسيان مصر فهى في قلبي دائما واشتاق لها كثيرا".