شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية لآمال عودة الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه فينشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالى ضربة قوية لآمال مسؤولى كرة القدم بشأن إمكانية استئناف دورى الدرجة الأولى الشهر المقبل بعد توقفه بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال سبادافورا لمحطة «راي 2» التليفزيونية: «اعتبارا من اليوم، من المؤكد لن أعطى أى تأكيدات بشأن استئناف الدورى أو التدريبات فى الرابع من مايو».

تصريحات سبادافورا جاءت ردا على خطط أندية دورى الدرجة الأولى والاتحاد الإيطالى لكرة القدم لاستئناف التدريبات فى اليوم التالى للتاريخ الذى من المتوقع أن ترفع فيه الحكومة حالة الإغلاق المفروضة منذ مطلع الشهر الماضى.

وجهز الاتحاد الإيطالى لكرة القدم الأسبوع الماضى بروتوكولا طبيا لحماية اللاعبين والأجهزة الفنية أثناء التدريب خلال فترة العزلة، تمهيدا لاستئناف الجولات الـ12 المتبقية من موسم دورى الدرجة الأولى بجانب مباريات المربع الذهبى لكأس إيطاليا فى أواخر مايو المقبل.

وقال سبادافورا «سأعقد اجتماعا مع اتحاد الكرة الإيطالى، الذى سيقدم البروتوكول الخاص به، والذى يركز بشكل أساسى على التدريب، وسنقيم الوضع سويا».

وأوضح «استئناف التدريبات لا يعنى استئناف الدورى، الأمر ليس تلقائيا».

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واعترف وزير الرياضة بالقيمة الاجتماعية والمالية لكرة القدم الاحترافية، لكنه أكد ضرورة أن تتبع إعادة الفتح التدريجى للنشاط التجارى والإنتاجى، وهو الأمر الذى قد يتم بعد الثالث من مايو المقبل.