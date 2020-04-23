شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يكشف النقاب عن الخلافات مع «نوير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ، على الخلافات الدائرة مؤخرًا بين إدارة العملاق البافارى والحارس المخضرم مانويل نوير.

كانت تقارير صحفية أفادت بفشل الطرفين فى التوصل لاتفاق بشأن تجديد التعاقد، قبل خروج تسريبات تكشف مطالب نوير، الذى أبدى غضبه من إفشاء كواليس المفاوضات لوسائل الإعلام.

من جانبه، قال رومينيجه لصحيفة «بيلد»: «أعتقد أننا نعرف ما هو مشترك بيننا، وأنا متفائل بأننا سنصل فى النهاية إلى حل مُرضٍ للطرفين». وأضاف: «أثق فى أن مانويل سيوقع على عقد جديد فى النهاية». يُذكر أن التقارير قد أفادت برغبة نوير فى الحصول على راتب سنوى يبلغ حوالى 20 مليون يورو، بالإضافة لعقد طويل الأمد حتى 2025. أما إدارة بايرن ميونخ فتجد صعوبة فى تلبية طلبات صاحب الـ34 عامًا، حيث تريد التجديد له لمدة 3 سنوات فقط، إلى جانب رفضها منحه الراتب المطلوب. وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت إلى رغبة نادى تشيلسى فى الحصول على خدمات نوير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد الخلافات الأخيرة بين الحارس وناديه الألمانى فى الفترة الماضية. فى سياق آخر، أعلنت إدارة العملاق البافارى توصلها لاتفاق مع لاعبه ألفونسو ديفيز، لتمديد عقده لعامين إضافيين حتى صيف 2025. وكان ديفيز، صاحب الـ19 عاما، يرتبط بعقد مع البافارى حتى صيف 2023، والذى انضم لصفوف الفريق الألمانى قادمًا من فانكوفر وايتكابس فى 2018.

وقال ديفيز، خلال تصريحاته لموقع النادى الرسمى، بعد توقيع العقد الجديد: «أنا سعيد للغاية، وبايرن ميونخ هو واحد من أفضل الأندية فى العالم، وبالنسبة لى أصبح حلمًا أن ألعب هنا».

وأضاف: «لقد شعرت بالسعادة منذ اليوم الأول، وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب مع هذا النادى، الذى يملك عقلية الرغبة فى الفوز دائمًا بكل شىء». وشارك ديفيز هذا الموسم فى 31 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفًا وحيدًا، وصنع 8 أهداف. يُذكر أن إدارة بايرن ميونخ تسعى خلال الفترة المقبلة لتحصين النمساوى ديفيد ألابا، الظهير الأيسر للفريق، خوفا من العروض التى تلقاها فى الفترة الماضية، والتى كان آخرها ريال مدريد الذى يسعى للتعاقد معه فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

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