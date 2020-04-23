شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الأهلي يكشف موقف النادي من التجديد لـ«فايلر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، عن موقف مجلس الإدارة من تجديد عقد المدير الفني السويسري رينيه فايلر، موضحًا أنه لا يتبقى سوى الإعلان الرسمي.

وقال «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «جمهور الثالثة» على قناة «أون تايم سبورت»، إن موضوع تجديد عقد «فايلر» منتهي في ظل تمسك لجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض للإشراف على شؤون الكرة باستمراره في قيادة الفريق إذ يؤمنون بأن عقليته تتناسب وطقوس النادي الأهلي، حسب تعبيره.

وأضاف المتحدث باسم الأهلي أن معلوماته تشير إلى رغبة متبادلة من «فايلر» في تجديد عقده مع المارد الأحمر، إذ لا يتبقى سوى الإعلان الرسمي الذي لم يؤجله سوى أزمة فيروس كورونا.

واختتم حديثه في هذا الأمر قائلًا: «هناك رغبة أكيدة بين الطرفين، قولًا واحدًا».

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