شكرا لقرائتكم رابطة الدوري الإسباني: مباريات البطولة ستلعب بدون حضور جماهيرى حتى بداية 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن رابطة أندية الليجا، أخبرت مسئولى فرق الدوري الإسباني، بإن مباريات البطولة، سوف تلعب بدون حضور جماهيرى، حتى بداية عام 2021، وهو الموعد المحدد للكشف عن لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الليجا، أخبر رؤساء الأندية، خلال الإجتماع الذى عقد أمس الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، أخبرهم بأن الحكومة تدرس إقامة المباريات، بدون حضور جماهيرى حتى نهاية العام الحالى.
أضافت الصحيفة أن رئيس رابطة الليجا، طالب رؤساء الأندية، بإيجاد حلول بديلة، لمواجهة الأزمة التى قد يتسبب فيها هذا القرار، خاصة وأن الأندية تحصد أرباحا كبيرة، نظير بيع تذاكر المباريات.
كان الاتحاد الأوروبى، قد اتفق مع اتحاد الأندية الأوروبية، على إنهاء المسابقات المحلية، فى 31 من شهر يوليو المقبل، وتخصيص شهر أغسطس لخوض منافسات دورى أبطال أوروبا والدوري الأوروبى.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة.
وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.
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