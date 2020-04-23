شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستكمل صرف شيكات الدعم المادي لأندية المظاليم اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصرف اليوم اتحاد الكرة شيكات الدعم المادي لأندية كفر الشيخ والغربية والمنوفية بعدما بدا تسلمت العديد من الاندية الشيكات الخاصة بها خلال الـ48 ساعة الماضية وأبرزها اندية القاهرة والإسكندرية والبحيرة والداخلية والقليوبية ، وإستبعد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مراكز الشباب من الدعم الذي تم صرفه والذي بلغ 50 الف جنيه لكل نادي من أندية القسم الثاني والثالث.

وأنهى مسئولو اتحاد الكرة، اللغط الدائر بين الأندية حول قيمة الدعم المالى المخصص لها، حيث قررت اللجنة الخماسية صرف شيكات بقيمة 50 ألف جنيه لأندية القسمين الثانى والثالث ، بينما أجلت اللجنة الخماسية صرف شيكات القسم الرابع لوقت لاحق.

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وكانت أنباء متضاربة وصلت الأندية حول قيمة الدعم المخصص لها من جانب الجبلاية، حيث ترددت أنباء عن حصول أندية القسم الثانى على 70 الفا و50 الفا للقسم الثالث و30 ألفا للرابع، قبل أن يصل مندوبو الأندية للجبلاية ويتأكدون من تخصيص شيكات متساوية لأندية القسمين الثانى والثالث بقيمة 50 الف جنيه، بينما تم تأجيل البت فى مصير شيكات القسم الرابع.

من ناحية أخرى، بدأت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مفاوضاتها مع مدربى المنتخبات الوطنية بهدف تخفيض رواتبهم الشهرية فى المرحلة الحالية فى ظل تعليق النشاط الكروى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، من ناحية، ومن ناحية أخرى كى يتم الاستفادة من المبالغ التى سيتم تخفيضها لدعم أندية القسمين الثالث والرابع التى تعانى من أزمات مالية طاحنة بعد توقف النشاط.