شكرا لقرائتكم وكيله: الزمالك لن يعير معروف يوسف مجددا المشاركة أول الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة فرحات وكيل أعمال اللاعب النيجيري معروف يوسف أنه لن يوقع على عقد جديد مع نادي الزمالك في الوقت الحالي حتى يرسله النادي في إعارة جديدة.

أضاف فرحات في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس":"اللاعب لن يخرج في إعارات مرة أخرى، عقده مع الزمالك ينتهى صيف 2021، لن وبالتالي لا فرصة لإعارة أخرى".

تابع فرحات :"لن تكون هناك مفاوضات مع الزمالك من أجل تجديد العقد والخروج في إعارة جديدة، هذا أمر مستحيل، إما أن يستمر اللاعب في الموسم المقبل مع الزمالك ويشارك ثم تحدث عملية تفاوض لتجديد العقد أو يرحل مباشرة".

واختتم وكيل اللاعب :"نادي الزمالك تكفل بدفع جزء من راتب معروف يوسف خلال فترة إعارته لنادي المقاولون العرب، واللاعب حصل بالفعل على هذا الجزء مقدماً ولا توجد مشاكل بشأن الراتب أو المستحقات المالية حالياً".

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ويلعب معروف يوسف مُعاراً في صفوف المقاولون العرب في الوقت الراهن حتى نهاية الموسم الحالي، ومن المقرر أن يعود بعد ذلك إلى النادي الأبيض.