شكرا لقرائتكم ليجانيس يشتري سيارة إسعاف ويتبرع بها لإحدى المستشفيات المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر نادي ليجانيس الاسباني، شراء سيارة إسعاف بقيمة 80 ألف يورو والتبرع بها لإحدى المستشفيات بمدينة ليجانيس، مساهمة منه في القضاء على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمتفشي بشكل كبير في اسبانيا.

وقال ليجانيس خلال بيانه: "قامت مؤسسة ليجانيس بشراء سيارة إسعاف والتبرع بها بقيمة 80 ألف يورو لمدينة ليجانيس".

أضاف: "يريد ليجانيس أن يشكر العمل الصحي العظيم الذي يقوم به جميع متطوعي الحماية المدنية خلال هذه الأيام الصعبة، حيث يساعد مئات المرضى في مدينتنا خلال الوباء ".

ومنذ اندلاع أزمة وباء كورونا ، قام ليجانيس بسلسلة من المبادرات من أجل مكافحة الوباء العالمي الجديد.

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وطلبت رابطة الدوري الاسباني الأندية، قائمة باللاعبين والفنيين والموظفين لدى كل ناد، من أجل الخضوع لاختبارات إجبارية لفيروس كورونا بدءًا من 28 أبريل الجاري، تمهيدا لعودة مسابقة الليجا.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبيه" أن رابطة الدوري ستقوم بتعديل البروتوكول الخاص بها بحيث تبدأ بإجراء الاختبارات على الفرق قبل أسبوع من المباراة الأولى في حالة استئناف المنافسة مجددا.

وتوقفت مسابقة الدوري الاسباني لأجل غير مسمى، بعد تفشي وباء كورونا بشكل كبير فى اسبانيا، إذ تخطت حالات الاصابات هناك أكثر من 200 ألف شخص.