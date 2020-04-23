أنشطة رياضية ومجتمعية في «دبي لأصحاب الهمم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي دبي لأصحاب الهمم أنشطته عن بُعد وتشمل تمارين رياضية ويتم التواصل بين الأجهزة الفنية مع اللاعبين من منازلهم، كما سيكون هناك فعاليات مجتمعية مختلفة خلال شهر رمضان الكريم.



وأوضحت فوزية البلوشي مدير قسم الأنشطة المجتمعية بالنادي أنه تم إنشاء حسابات لأصحاب الهمم حسب البرامج والأنظمة التقنية من أجل تفعيل الأنشطة المختلفة حتى تحقق هذه المرحلة جميع الأهداف المنشودة وألا يقل المستوى عما قبل الإجراءات الاحترازية بتفعيل جميع الأنشطة المجتمعية والثقافية.

وقالت: رغم التحديات التي واجهتنا والمتمثلة في استخدام أصحاب الهمم لهذه التقنيات إلا أننا نجحنا في تقديم البرامج المطلوبة في الجانب الثقافي وتحفيظ القرآن الكريم والرسم والموسيقى والعروض المسرحية والأعمال اليدوية والحصص الخاصة بجميع الإعاقات والتي تتناسب مع كل صاحب أو صاحبة همة.

وكشفت أن قسم تقنية المعلومات بالنادي أنشأ أكثر من 400 بريد إلكتروني لجميع أعضاء النادي حتى تحقق هذه المرحلة النجاح المنشود وفق البرنامج والتواصل مع الجميع عن بُعد.