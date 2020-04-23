عبد الله بن سالم يعتمد تشكيل إدارة نادي الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي،التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي الشارقة ، برئاسة علي سالم بن عبد الرحمن المدفع، وعضوية 9 أعضاء.

وفي أول اجتماع للمجلس تم توزيع الحقائب الإدارية بالنحو التالي: د.عبد العزيز سعيد المهيري رئيسا لإدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي (إدارة مستحدثة ) ،وابراهيم محمد الجروان رئيسالإدارة الإستثمار والتطوير التجاري ،وعبد الله العجلة لرئاسة شركة الكرة مجدداً، وطارق جاسم المدفع رئيسا لإدارة التخطيط والجودة ،ومحمد عبيد الحصان رئيسا لإدارة الألعاب الجماعية، والمهندس سليمان الهاجري رئيسا لإدارة الألعاب الفردية (كما كان بالإدارة السابقة ) ، وسلطان إبراهيم العسكر رئيسا لإدارة الشؤون المالية والإدارية ، وطارق سعيد علاي رئيساً لإدارة الإعلام والتواصل الاجتماعي، والمحامي محمد علي الحمادي رئيسا إدارة الشؤون القانونية.

وتقدم علي المدفع عقب توزيع الحقائب الإدارية بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على الثقة الغالية، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب الحاكم، كما شكر مجلس الشارقة على دعمه المتواصل للنادي، وتمنى التوفيق للجميع مؤكداً مواصلة مسيرة النجاح والعمل بروح الفريق الواحد.

وشدد المدفع على أن إختيار الأعضاء تم بالتخصص، وأكد تمسك الإدارة باستمرار المدرب عبد العزيز العنبري على رأس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم .