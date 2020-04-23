شكرا لقرائتكم خبر عن قرار استئناف «الليجا» مـرتبط بـوزارة الصــحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الثقافة والرياضة الإسباني خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس أن قرار معاودة النشاطات الرياضية، لاسيما منافسات دوري كرة القدم «الليجا» المتوقفة منذ أكثر من شهر بسبب فيروس كورونا المستجد، سيعود بالدرجة الأولى إلى وزارة الصحة.

وتأمل أندية الليجا في التمكن من معاودة التدريبات اعتبارا من الرابع من مايو/‏ أيار مع بدء تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء «كوفيد-19».

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