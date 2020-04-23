«حارس مبنى» يبلغ اتحاد الإمارات للكرة بهروب أدفوكات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

في زمن جائحة ( كورونا المستجد) التي عصفت بالعالم، وتسببت بتوقف النشاط الرياضي، والكروي على وجه التحديد، وفي وقت دخل البشر أسابيع من الحجر المنزلي بسبب الخوف من تفشي المرض، وبات مصير البطولات الكروية آخر ما يمكن أن يفكر فيه البشر حالياً، بعدما باتت كرة القدم في آخر سلم الاهتمامات، بعدما تحول الفيروس إلى حديث الناس الأول. ومع توقف البطولات المحلية، يفتح «الخليج الرياضي» ابتداء من اليوم الخميس،، باب الذكريات، وقصص من كرة الإمارات على مستوى الأسماء التي حضرت، وتركت بصمة، أو تلك التي كان يفترض أن تسجل حضوراً في ملاعبنا قبل أن تؤول الرياح بمصيرها نحو آفاق أخرى، وكل ذلك وفق روايات تم سردها من قبل مسؤولين، ومدربين، ولاعبين، ووكلاء لاعبين.

هروب أدفوكات

حين تعاقد اتحاد الإمارات لكرة القدم مع المدير الفني الهولندي، ديك أدفوكات، بعد انتهاء حقبة مواطنه آديموس، كان يمني النفس بأن تكون الحقبة مع «الطواحين» ناجحة لتحقيق الآمال بالوصول إلى المونديال.

لكن رحلة المدرب الهولندي لم تعمر سوى شهرين، قبل أن يحزم حقائبه «هارباً»، من دون علم المسؤولين في الاتحاد. فحين قام اتحاد اللعبة بالتعاقد مع المدرب الهولندي حاول سلك درب «التذاكي والشطارة» من خلال التوصل إلى اتفاق «تاريخي» مع المدرب الجديد بعدم إدراج بند جزائي في حال فسخ التعاقد من قبل أي من الطرفين.

خطوة الاتحاد اعتبرت يومها «ذكية»، لأن تاريخ علاقة كرة الإمارات مع مدربي «الأبيض» كانت نهايتها دائماً فسخ التعاقد، ودفع المستحقات من بنود جزائية، ورواتب، أو انتهاء العلاقة مع نهاية العقد، وهذا ما كان يحصل نادراً جداً.

وبعد شهرين من مهمة المدرب مع منتخبنا، وبين ليلة وضحاها، تلقى مسؤولو الاتحاد اتصالاً من «حارس المبنى» الذي يقطن فيه المدرب في «مرسى دبي»، يطلب منهم الحضور من أجل تسلم مفتاح الشقة التي كان يسكنها المدرب أدفوكات، لأن الأخير حزم حقائبه، ورحل نهائياً، من الشقة كما قال لهم حارس المبنى «هاتفياً».

أدرك مسؤولو الاتحاد حينها أن المدرب قد «فرّ» بهدوء، وأن السحر انقلب على الساحر، وأن المدرب استغل عدم وجود بند جزائي في عقده، ليقفل راحلاً إلى كوريا الجنوبية من أجل تولي مهمة تدريب «الشمشون» في نهائيات كأس العالم التي كانت ستلعب في ألمانيا 2006.

استرداد الفلوس

لم يكن المدرب الهولندي الذي حصل على عقد «مغر» من المنتخب الكوري الجنوبي، من المدربين الذين يسعون وراء المادة، أو أن خطوته بالرحيل كانت بعدما سال له اللعاب بسبب إغراء العقد، بل إن خطوة المدرب كانت مهنية، باعتبار أن فرصة تدريب منتخب في نهائيات كأس العالم من الفرص التاريخية التي لا يريد أي مدرب أن يضيعها في مسيرته، كما أبلغ لاحقاً يوسف السركال رئيس الاتحاد.

وفي خطوة نادرة، وتأكيداً على حسن وطيب العلاقة، قام المدرب بخطوة غريبة، إذ قام برد المستحقات المالية التي حصل عليها خلال فترة شهرين من العمل مع «الأبيض»، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الذي حصل عليه غير مستحق، خاصة أنه اعترف بأن خطوته أضرت بالاتحاد.

أما اللافت في القضية، فكان ما كشف لاحقاً بعد انتهاء المونديال، ورحلة المدرب الهولندي مع المنتخب الكوري، حين أعاد فتح باب الاتصال بمسؤولي الاتحاد، وأبدى لرئيس الاتحاد يوسف السركال، رغبته في العودة من جديد، وتولي مسؤولية تدريب «الأبيض»، لكن الأخير أغلق الباب، وأكد للمدرب استحالة عودته من جديد بعد قضية الهروب الشهيرة التي قام بها.