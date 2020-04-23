اتحاد الجوجيتسو يطلق بطولات للعاملين في القطاع الصحي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد الإمارات للجوجيتسو إقامة بطولة تحمل اسم «خط الدفاع الأول»، تقديراً لدور جنود الوطن العاملين بالقطاع الصحي في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وسوف يتم تحديد موعدها بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما قرر الاتحاد أيضاً إطلاق مبادرة «أوسس» التطوعية لتقديم خدمات مجتمعية، كما أطلق أيضاً مبادرة أخرى تحت مسمى «صندوق الخير»، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، لجمع تبرعات كل منتسبي رياضة الجوجيتسو.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي عقد، الأربعاء، بتقنية الاتصال المرئي، برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي، والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وحضور كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بن دلموك الظاهري، ويوسف البطران، وفهد علي الشامسي، وسميرة الرميثي، ومنصور الظاهري، أعضاء مجلس الإدارة.

وفي ما يخص المنتخبات الوطنية والاستعداد للمشاركات الخارجية، قال فهد علي الشامسي عضو مجلس الإدارة، والأمين العام للاتحاد: تم تطبيق برنامج التدريب عن بعد منذ شهر ونصف الشهر، وتقرر تقديم عدة دورات وورش عمل تدريبية وتوعوية عن بعد في الكثير من الجوانب التي تخص الإجراءات الاحترازية، والمنشطات، وآخر المستجدات في قانون التحكيم الدولي، وشدد المجلس على توفير أفضل بيئة لتجهيز المنتخب لخوض منافسات بطولة آسيا الشاطئية التي ستقام بمدينة سانيا الصينية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأضاف: قرر الاتحاد فتح كل مراكز تدريبه لاستقبال الراغبين في التسجيل لتعلم فنون رياضة الجوجيتسو بشكل مجاني، مثلهم مثل المواطنين.

وزاد: قرر مجلس الإدارة أيضاً إطلاق مبادرة «بساطك في بيتك» التي تحرص على الاستثمار في التدريب المنزلي من خلال توفير الاتحاد للأبسطة وإرسالها إلى بيوت الأسر والعائلات لمساعدتهم في التدريب المنزلي طوال الفترة الراهنة.

وعن بطولة العالم التي تستضيفها الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني، المقبل في أبوظبي وبرمجة أجندة الأنشطة في الموسم المقبل، قال الشامسي: لدينا أكثر من سيناريو للتعامل مع كل المعطيات بشكل مرن، يمكننا من خلاله تغيير المواعيد وفقاً للظروف.