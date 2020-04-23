فتوحي يختار لقباً جديداً لحمدالله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أطلق المغربي إدريس فتوحي «33 عاماً» صانع ألعاب الحزم السعودي لقب «مستر جول» على مواطنه عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر، مبيناً أن الأهداف التي سجلها حمد الله في الدوري السعودي تعد فخراً لجميع المغاربة قياساً بالأرقام التي يحققها وتفوقه على جميع المدافعين الذين يقابلهم.

وأضاف فتوحي الذي سبق له أن لعب لعجمان ودبا الفجيرة: تحدثت مع حمد الله عن السبب الذي لا يجعله يحتفل كثيراً بعد تسجيل الأهداف على الرغم من كثرتها فقال: لقد تجاوزت هذه المرحلة، فأنا عندما أسجل ابحث عن الكرة لنقلها إلى وسط الملعب حتى أعود للتسجيل مرة أخرى.

وكشف اللاعب المغربي أن عبد الرزاق ومواطنه الآخر نور الدين أمرابط لعبا دوراً مهماً بقبوله عرض الحزم على الرغم من وجود عروض أخرى من بينها العرض الإماراتي.

واختار فتوحي الذي خاض جميع مباريات فريقه في الدوري بواقع 1970 دقيقة أفضل تشكيلة للدوري السعودي تضم مواطنه ماليك عسلة حارساً للمرمى، وفي الدفاع جانغ سو «الهلال» وما يكون «النصر» وياسر الشهراني «الهلال» وأسامة الخلف «الحزم» انسيلمو «الوحدة» وكريم الأحمدي «الاتحاد» ونور الدين أمرابط «النصر» ومحمد فوزير «الرائد» وعبد الرزاق حمدالله «النصر» وعمر السومة «الأهلي».