60 لاعباً ولاعبة في تدريبات كاراتيه شباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب



أطلق فريق نادي شباب الأهلي للكاراتيه برنامج التدريب عن بعد، بواقع 4 حصص أسبوعياً ويستفيد منه 60 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات السنية يتلقون تدريباتهم في بيوتهم عبر التواصل التقني بالفيديو.

وكشف خالد الهادي المدير الفني لفريق الكاراتيه بالنادي عن محتوى البرنامج الذي يشمل 4 جرعات تدريبية، وقال: قمنا بتقسيم اللاعبين واللاعبات إلى 3 مجموعات الأولى لفئة تحت 9 سنوات، والثانية تحت 15 سنة، والثالثة فوق 15 سنة، التدريبات تتواصل بمشاركة جميع عناصر الفريق ويتلقون تدريبات الإعداد البدني علاوة على تدريبات مهارية، في الكاتا والكوميتيه، مع الإشارة إلى أن تدريبات الكاتا تحقق الأثر بشكل كامل نظرا لكونها لا تحتاج إلى التنافس المباشر بخلاف الكوميتيه والتي نركز فيها على الجوانب التكتيكية.

وأضاف: التدريبات تأتي في إطار توجيهات ماجد سلطان بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بالنادي، الذي اعتمد البرنامج من أجل الحفاظ على مستوى لاعبي ولاعبات الفريق بشقيه البدني والفني، وتتم عن بعد تقنياً، وتتضمن تمارين بدنية بأحمال متدرجة الشدة، إضافة لتدريبات مهارية في الكاتا والكوميتيه ويتم التقويم الأخطاء بشكل فوري من واقع الصور المرئية في الفيديو، ويوجد تجاوب كبير من الجميع والتزام بحضورها في التوقيتات المحددة لكل فئة سنية.