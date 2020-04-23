شكرا لقرائتكم خبر عن 60 لاعباً ولاعبة في تدريبات كاراتيه شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب
أطلق فريق نادي شباب الأهلي للكاراتيه برنامج التدريب عن بعد، بواقع 4 حصص أسبوعياً ويستفيد منه 60 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات السنية يتلقون تدريباتهم في بيوتهم عبر التواصل التقني بالفيديو.
وكشف خالد الهادي المدير الفني لفريق الكاراتيه بالنادي عن محتوى البرنامج الذي يشمل 4 جرعات تدريبية، وقال: قمنا بتقسيم اللاعبين واللاعبات إلى 3 مجموعات الأولى لفئة تحت 9 سنوات، والثانية تحت 15 سنة، والثالثة فوق 15 سنة، التدريبات تتواصل بمشاركة جميع عناصر الفريق ويتلقون تدريبات الإعداد البدني علاوة على تدريبات مهارية، في الكاتا والكوميتيه، مع الإشارة إلى أن تدريبات الكاتا تحقق الأثر بشكل كامل نظرا لكونها لا تحتاج إلى التنافس المباشر بخلاف الكوميتيه والتي نركز فيها على الجوانب التكتيكية.
وأضاف: التدريبات تأتي في إطار توجيهات ماجد سلطان بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بالنادي، الذي اعتمد البرنامج من أجل الحفاظ على مستوى لاعبي ولاعبات الفريق بشقيه البدني والفني، وتتم عن بعد تقنياً، وتتضمن تمارين بدنية بأحمال متدرجة الشدة، إضافة لتدريبات مهارية في الكاتا والكوميتيه ويتم التقويم الأخطاء بشكل فوري من واقع الصور المرئية في الفيديو، ويوجد تجاوب كبير من الجميع والتزام بحضورها في التوقيتات المحددة لكل فئة سنية.
كانت هذه تفاصيل خبر 60 لاعباً ولاعبة في تدريبات كاراتيه شباب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.