وست هام وبالاس يؤجلان اللعب في أستراليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وست هام يونايتد وكريستال بالاس، المنتميان للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء تأجيل اللعب في ولاية كوينزلاند الأسترالية قي بطولة ودية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن يلعب وست هام وبالاس مع فريق برزبين رور الأسترالي، الذي يتولى تدريبه روبي فاولر مهاجم إنجلترا السابق، في النسخة الافتتاحية لكأس كوينزلاند للأبطال.

وينص نظام البطولة، التي كانت ستقام خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو، على أن يلعب كل فريق مباراتين.

وقال ستيف باريش رئيس بالاس في بيان بموقع النادي: إنه لمن المحبط الإعلان أننا لن نستطيع خوض الرحلة إلى كوينزلاند في يوليو المقبل.

وأضاف: سنفعل كل شيء ممكن لمحاولة إعادة تنظيم هذه الرحلة في 2021 بمجرد أن تصبح الأمور واضحة في ما يتعلق بجدول المباريات الجديد لباقي منافسات الموسم الجاري للدوري الإنجليزي وكذلك الجدول المبدئي للموسم الجديد أيضاً.

وتوقفت كرة القدم في إنجلترا الشهر الماضي لأجل غير مسمى بسبب الفيروس الذي أصاب 2.5 مليون شخص حول العالم وقتل حوالي 173 ألفاً.

وأشاد ديفيد مويز مدرب وست هام بقرار الناديين الإنجليزيين.

وقال مويز في بيان بموقع النادي: هذا الموقف أثر على العالم كله ورغم ذلك فإن الشيء الوحيد المهم في الوقت الحالي أن يحافظ الناس على سلامتهم وصحتهم.

وأضاف: نتمنى إعادة تنظيم البطولة في وقت لاحق بمجرد أن تعود الأمور إلى طبيعتها ونحن نتطلع إلى زيارة أستراليا في المستقبل.