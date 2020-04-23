الاتحاد المصري يخطط لعودة الدوري في يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

يجهز اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني تصوراً لعودة مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، في شهر يونيو المقبل، تحسباً لصدور تعليمات من مجلس الوزراء ووزارة الصحة، خلال الأيام المقبلة، بعودة الحياة للدوري العام، الذي تم تعليقه منذ شهر بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويتضمن الاقتراح الذي يجهزه اتحاد الكرة إقامة مباريات الدوري على ملاعب معينة، وتحديداً في القاهرة والإسكندرية، بحيث يتم تحديد مجموعة من الملاعب والفنادق في المحافظتين، ويتم تعقيمها بشكل كامل ومستمر، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تحت إشراف وزارة الصحة قبل الموافقة على هذه الملاعب والفنادق، حفاظاً على سلامة جميع اللاعبين والمدربين.

على صعيد مختلف، تنظم الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد، اليوم محاضرة فنية «أون لاين» لمدربي حراس المرمى، ويلقيها فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، بعنوان الكرات العرضية لحراس المرمى، ضمن برنامج التعلم عن بعد، الذي ينفذه اتحاد الكرة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس «كورونا».

استقر مسؤولو النادي الأهلي على خطة الطوارئ في ملف اللاعبين الأجانب، حال تنفيذ اتحاد الكرة قراره بتقليص عددهم عن 4 لاعبين، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال إفريقيا كمصري.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، أن فايلر أبلغ إدارة الأهلي أنه في حال تقليص عدد الأجانب لـ3 فقط، في الوقت الذي يوجد فيه 6 أجانب على قوة الفريق، فإنه سيتمسك بالثلاثي.. التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والنيجيري جونيور أجاي، فيما سيوافق على تسويق كل من الأنجولي جيرالدو والسنغالي أليو بادجي، والمغربي وليد أزارو، المعار للاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم.

وجدد النيجيري أجاي والتونسي علي معلول عقديهما مؤخرًا مع الأهلي، فيما يقدم أليو ديانج مستوى رائعاً مع الفريق، في الوقت الذي سيكون تسويق أليو بادجي بشكل اضطراري، خاصة أن النادي تعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن الجهاز الفني يرى استحالة التفريط في أي من الثلاثي، أجاي ومعلول وديانج، ويحاول مسؤولو الأهلي بكل قوة إثناء اتحاد الكرة عن قراره بخصوص الأجانب، مدعومًا بعدد من الأندية الأخرى التي تعيش نفس الأزمة، من ضمنها الزمالك الذي يملك 7 لاعبين أجانب في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثي عمار حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلي، بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذي عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة، التي وصل عددها لـ14 لاعباً.